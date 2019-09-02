Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,14 грн/$.
НБУ встановив курс долара на рівні 25,14 грн. Це на 9 коп. менше, ніж було перед вихідними.
Євро подешевшав на 19 коп і коштує 27,74 грн.
В обмінниках долар купують по 25,10 грн, продають по 25,14 грн. За євро пропонують 27,62 грн. Продають по 27,75 грн.
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Курс валют на 02.09.2019 від НБУ:
- $100 – 2514,41 грн;
- €100 – 2774,9041 грн;
- 100 польських злотих – 633.3662 грн;
- 10 російських рублів – 3.7817 грн;
- 100 швейцарських франків – 2543.6833 грн;
- 100 юанів – 351.6632 грн.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що співпраця з МВФ залишається одним з пріоритетів української влади.
Джерело: НБУ