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Факти / Україна / Політика

Депутатську недоторканність скасували без порушень – Разумков

Верховна Рада повністю дотрималася процедури під час ухвалення закону про скасування депутатської недоторканності, заявив Дмитро Разумков.

Депутатську недоторканність скасували без порушень – Разумков

Ухвалення закону про внесення змін до Конституції України щодо скасування недоторканності народних депутатів відбулося за дотримання процедури.

За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, у нардепів, які не підтримали законопроект, немає підстав звертатися до Конституційного суду.

Глава парламенту підкреслив, що рішення про ухвалення закону повністю відповідає чинному законодавству і політично, і юридично.

Читайте: Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності (СПИСОК)

При цьому Разумков зазначає, що опоненти завжди можуть знайти якийсь пункт, який нібито “виконаний не у повному обсязі”.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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Що означає зняття депутатської недоторканності
Що означає зняття депутатської недоторканності
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