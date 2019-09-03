Верховна Рада повністю дотрималася процедури під час ухвалення закону про скасування депутатської недоторканності, заявив Дмитро Разумков.

Ухвалення закону про внесення змін до Конституції України щодо скасування недоторканності народних депутатів відбулося за дотримання процедури.

За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, у нардепів, які не підтримали законопроект, немає підстав звертатися до Конституційного суду.

Глава парламенту підкреслив, що рішення про ухвалення закону повністю відповідає чинному законодавству і політично, і юридично.

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При цьому Разумков зазначає, що опоненти завжди можуть знайти якийсь пункт, який нібито “виконаний не у повному обсязі”.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів України.