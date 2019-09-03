PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Ініціативу Зеленского про “народовладдя” направили до КС

Конституційний суд розгляне законопроект про внесення змін до Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу.

Ініціативу Зеленского про “народовладдя” направили до КС

До Конституційного суду направлено законопроект про внесення змін до Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу.

За внесення до порядку денного сесії та направлення до КС президентського проекту закону №1015 проголосували 338 народних депутатів.

Читайте: Зміни до Конституції: Рада планує направити в КСУ 7 законопроектів

Що пропонує законопроект:

  • ст.93 Основного закону доповнити переліком суб’єктів законодавчої ініціативи та закріпити, що крім президента, Кабміну, нардепів, право законодавчої ініціативи належатиме також народу;
  • цю ж статтю Конституції пропонується доповнити абзацом: “Закон ухвалюэться відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією та законами України”.

Як повідомлялося, Рада направила до КС законопроект про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Верховна Рада (гетті)
Без імунітету: все, що потрібно знати про скасування депутатської недоторканності
Українців хочуть зобов’язати купувати SIM-карти за паспортом
Українців хочуть зобов’язати купувати SIM-карти за паспортом
Верховна Рада
Верховна Рада скасувала недоторканність: у залі Зеленський і Гончарук (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Владимир Зеленский
Право Зеленського призначати глав НАБУ і ДБР: законопроект направлено до КС
Депутатську недоторканність скасували без порушень – Разумков
Депутатську недоторканність скасували без порушень – Разумков
Беззахисні депутати. Плюси та мінуси скасування недоторканності
Беззахисні депутати. Плюси та мінуси скасування недоторканності
Календар роботи Верховної Ради
Календар роботи Верховної Ради
Монополія адвокатів: Рада направила у КС законопроект Зеленського
Монополія адвокатів: Рада направила у КС законопроект Зеленського
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка