Конституційний суд розгляне законопроект про внесення змін до Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу.

До Конституційного суду направлено законопроект про внесення змін до Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу.

За внесення до порядку денного сесії та направлення до КС президентського проекту закону №1015 проголосували 338 народних депутатів.

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Що пропонує законопроект:

ст.93 Основного закону доповнити переліком суб’єктів законодавчої ініціативи та закріпити, що крім президента, Кабміну, нардепів, право законодавчої ініціативи належатиме також народу;

цю ж статтю Конституції пропонується доповнити абзацом: “Закон ухвалюэться відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією та законами України”.

Як повідомлялося, Рада направила до КС законопроект про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії.