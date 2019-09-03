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Факти / Україна

Коли Рада розгляне зняття недоторканності з президента

Верховна Рада розгляне зняття недоторканності з президента наступного пленарного тижня.

Коли Рада розгляне зняття недоторканності з президента

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що один з перших законопроектів, який буде розглянуто наступного тижня – про зняття імунітету з президента.

– Це закон про імунітет. Це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальності президента України, – сказав Стефанчук.

Лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що в парламенті знайдеться достатньо голосів для того, щоб ухвалити проект закону.

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За його словами, голосувати за зняття недоторканності з президента, найімовірніше, будуть і ті, хто не голосував за зняття депутатського імунітету.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про зняття депутатської недоторканності.

Джерело: РБК-Україна

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