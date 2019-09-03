В Україні очікуються опади по всій території крім сходу і півдня.

3 вересня у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень також місцями у Київській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській та більшості центральних областей короткочасні дощі та грози.

В західній частині місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 3 вересня

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°С, на узбережжі морів до 21°С, у Карпатах та на Луганщині 9-14°С; вдень 27-32°С, у західних областях 20-25°С, на Волині та Львівщині 14-19°С.

У Києві очікується дощ з грозою. Температура повітря 29-31°С.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на початок осені в Україні.