Верховна Рада ІХ скликання ухвалила законопроект №7203 про скасування недоторканності народних депутатів України.

Законопроект №7203 був ухвалений більшістю нардепів. Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність.

Зміни до ст. 80 Конституції України підтримали 373 депутати, утрималися від голосування троє депутатів. Проти ніхто не проголосував.

Законопроектом вилучається зі ст. 80 Конституції положення про те, що нардепи не можуть бути без згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також що їм гарантується депутатська недоторканність.

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У статті залишається тільки одна норма – депутати не нестимуть відповідальність за політичні рішення, за голосування або політичні виступи.

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

За закон проголосувала фракція Слуга народу – 252 голоси, Європейська солідарність – 24, Батьківщина – 23, Голос – 19, депутатське об’єднання За майбутнє – 27 та 34 позафракційні депутати.

Поіменний список голосування за скасування депутатської недоторканності

Нагадаємо, перед голосуванням президент України Володимир Зеленський зазначив, що зняття недоторканності підтримують 90% українців.