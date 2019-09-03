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Факти / Україна / Політика

Що означає зняття депутатської недоторканності

Що зміниться після скасування депутатської недоторканності та як це вплине на парламент – в матеріалі Фактів ICTV.

Що означає зняття депутатської недоторканності

Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності, після чого будуть внесені зміни в ст. 80 Конституції України.

Зміниться назва статті – Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, а також забирається норма, згідно з якою нардепи не можуть без згоди Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

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Однак депутати не будуть юридично відповідати за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, але це не стосується образ та наклепів.

Зміни повинні набути чинності з 1 січня 2020 року.

– Я хочу розвіяти всі міфи і політичні маніпуляції. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальність за свої політичні рішення, голосування, будь-які політичні та публічні виступи, – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Раніше в українських депутатів була безмежна недоторканність. Правоохоронці не могли їх затримувати навіть на місці злочину без узгодження з парламентом.

Проте текст нового закону викликав і хвилю критики. Конституційний суд України вніс низку своїх зауважень, тому якщо їх не врахувати, то надалі слуги феміди можуть визнати ухвалені зміни неконституційними.

У громадській організації ОПОРА застерегли, що повне скасування недоторканності може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту у країнах з вразливою демократією та масштабними корупційними практиками.

– На жаль, Україна досі належить до таких країн, а тому Верховна Рада зобов’язана попередити ризики тиску на депутатів або їх переслідування з політичних мотивів, – зазначили в ОПОРІ.

Однак народний депутат Давид Арахамія запевнив, що закон ухвалювався без будь-яких порушень.

– Як ви вважаєте, ми були б такі дурні, що брали б і порушували регламент та законодавчі норми, якщо це перша обіцянка, яку ми давали виборцям? Ми перевіряли це три рази. Немає ніяких порушень.

Я впевнений на 100%, що ОПЗЖ буде подавати в Конституційний Суд – нехай Конституційний Суд це розглядає і ми отримаємо висновки. Моє бачення: немає ніяких порушень, – зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність, проголосувавши за законопроект у другому читанні.

Фото: Верховна Рада

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