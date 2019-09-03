Посольство Аргентинської Республіки в Україні з гордістю повідомляє, що у місті Києві (Україна) вперше відбудеться показовий матч із поло Кубок Посла Аргентини.
Цей захід є безкоштовним, вхід виключно за запрошеннями.
Історія поло та провідна роль Аргентини
Гра зародилася в Середній Азії. Вперше почали грати в поло в Персії в період з VI століття до нашої ери до I століття нашої ери. Гра в поло поширилися від Персії до арабських країн, а потім і до Тибету, Китаю та Японії.
Гра набула своєї сучасної версії в Індії на початку XIX століття, звідки у 1834 році була завезена до Англії, країни, де вона здобула найбільшої популярності.
До Аргентини поло привезли англійські мігранти в 1875 році, яке відтоді отримало свій значний розвиток. Аргентина – єдина країна в світі, яка має команди з високим гандикапом, а сучасні гравці з високим гандикапом – це аргентинці, які щоразу підтверджують свою майстерність на міжнародній поло сцені.
Відкритий чемпіонат Аргентини з поло – найважливіше міжнародне спортивне змагання, що проводиться на полях Палермо (Мекка міжнародного поло), де щорічно збирається обрана група глядачів із різних куточків світу, щоб заповнити трибуни поля №1 для участі у цій унікальній події.
Ми привозимо найкращих аргентинських професійних поло гравців третього покоління, які продемонструють свою майстерність та талант на матчі Кубок Посла Аргентини.
Розклад заходу
Показовий матч відбудеться в суботу 14 вересня 2019 року в академії кінного спорту Equides Club , розташованій на околиці міста Києва. Захід передбачає показовий матч між двома командами та коротку презентацію про історію та правила гри в поло.
Під час заходу відомий аргентинський срібних справ майстер Марсело Толедо представить одні з найкращих традиційних аргентинських срібних виробів. Пан Толедо створив нагороди для матчів Кубка Посла Аргентини, які відбулися в Cowdray Polo Park Club у Лондоні (Велика Британія) та Кубка щедрості, який відбувся в Палм-Біч (Маямі, США).
Він спеціально розробив дизайн кубка, яким буде нагороджена команда-переможець на цьому показовому матчі з поло Кубок Посла Аргентини в Києві.
Також традиційний аргентинський поло бренд La Martina спеціально з цієї нагоди створив дизайн поло-футболки.
У суботу ввечері 14 вересня 2019 року ми запрошуємо VIP гостей на вечерю. Ми запропонуємо м’ясо преміум якості, приготоване традиційним способом Асадо, яке надав Аргентинський інститут просування яловичини, а також дегустацію аргентинського вина Мальбек виноробні Трапіче, яку проведе переможець всеукраїнського конкурсу Кращий український сомельє 2018, Єгор Бєлов.
Спеціальним гостем нашого заходу стане відома британсько-угандійська співачка, Її Королівська Високість Принцеса Накабірі Амуті Бінайси, а також увазі гостей буде представлено музику та танго-шоу.
У неділю 15 вересня 2019 року гості матимуть можливість за попереднім записом отримати безкоштовні уроки з поло у професійних гравців. Для цього необхідно надіслати заявку на електронну пошту: [email protected]. Кількість місць обмежена!
Спеціальні гості та особливості заходу
Спонсори аргентинських гравців поло включають членів королівських сімей арабських країн. Нещодавно ми отримали підтвердження присутності барона Річарда Драшхе-Вартінберга, власника Schloss Ebreichsdorf, дідусь якого заснував у 1910 році Polo Club Reit-und Polo Club Wien.
Продовжуючи цю традицію, барон створив у 1991 році Polo Club Schloss Ebreichsdorf. Також будуть присутні інші важливі меценати-власники команд поло.
Нас підтримує найкращий гравець світу з поло, аргентинець Адольфо Камбіасо. Оскільки до 20 вересня він гратиме в Денвері, записав спеціальне відео-звернення про підтримку цього заходу.
Ми розробили спеціальний логотип для цієї унікальної події, яка відбуватиметься щорічно, і представляє собою єднання обох країн за допомогою спорту.
Організовуючи цю подію, Посольство Аргентинської Республіки в Україні прагне досягти таких результатів:
- Представити Київ як частину кільця європейських міст, як-от: Люксембург, Брюссель, Лондон, Будапешт тощо, де такі заходи щороку проводяться посольствами Аргентини за участю гравців аргентинського поло.
- Підвищити рівень обізнаності серед усіх учасників, місцевих та закордонних гостей, а також близько 250 українських компаній вищого рівня про поло та бізнес, пов’язаний із цією грою, сільським господарством та сільськогосподарськими товарами, сферою, де Аргентина вибудовує свою позитивну репутацію.
- Надати можливість широкій публіці отримати уроки від професіональних аргентинських гравців із поло та досвід з перших рук, пересвідчитися у красі цього спорту.
- Матч – це можливість створювати та просувати бізнес на місцевому та міжнародному рівнях, оскільки він єднає людей та дозволяє підтримувати контакти з відомими представниками бізнес кіл, присутніми під час матчу з поло, включно з великими власниками поло бізнесу, а також меценатами-власниками команд поло.
- Авторитетний засіб масової інформації як в Україні, так і у світі. ICTV – наш головний медіа-партнер.
Ми можемо святкувати цю унікальну подію завдяки підтримці таких спонсорів:
Аргентинські спонсори:
- Аргентинський інститут просування яловичини (IPCVA);
- виноробня Трапіче;
- Марсело Толедо;
- La Martina;
- Торгово-промислова аргентино-українська палата (CAUCI).
Українські спонсори:
- Equides;
- H Club;
- Nestlé (Bronze Sponsor);
- Global AgriHub LLC;
- Direct Agro;
- Business Jets;
- Heliclub;
- ICTV;
- Ukranian Chamber of Commerce and Industry (UCCI);
- European Bussiness Association (EBA);
- American Chamber of Commerce Ukraine (ACC);
- Bentley;
- Qatar Airways;
- Directorate General for Rendering Services to Diplomatic Missions;
- Medicom, Big Green Egg.
До слова, перший в історії чемпіонат світу з паркуру відбудеться в Японії у 2020 році.