З 1 січня 2020 року у нових житлових комплексах заборонять розміщувати великі готелі, хостели та магазини.

З 1 січня 2020 року в Україні набудуть чинності оновлені державні будівельні норми.

Зокрема, правила забороняють розміщення у нових житлових будинках готелів, хостелів та магазинів загальною площею понад 1 тис. кв. м.

Також у нових ЖК не можна буде розміщувати підприємства, які забруднюють території та повітря, магазини будівельних, мастильних та інших товарів. Також під заборону потраплять майстерні з ремонту взуття, побутових машин і приладів площею понад 100 кв. м; лазні, сауни, виробничі приміщення, похоронні бюро та ін.

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Водночас з нового року дозволять розміщувати магазини, кафе, салони краси, відділення банків на будь-яких поверхах ЖК (раніше тільки до третього поверху).

Нагадаємо, з 1 вересня вступили у силу нові будівельні норми з проектування доріг загального користування.