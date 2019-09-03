PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У нових ЖК заборонять розміщувати хостели і гіпермаркети

З 1 січня 2020 року у нових житлових комплексах заборонять розміщувати великі готелі, хостели та магазини.

У нових ЖК заборонять розміщувати хостели і гіпермаркети

З 1 січня 2020 року в Україні набудуть чинності оновлені державні будівельні норми.

Зокрема, правила забороняють розміщення у нових житлових будинках готелів, хостелів та магазинів загальною площею понад 1 тис. кв. м.

Також у нових ЖК не можна буде розміщувати підприємства, які забруднюють території та повітря, магазини будівельних, мастильних та інших товарів. Також під заборону потраплять майстерні з ремонту взуття, побутових машин і приладів площею понад 100 кв. м; лазні, сауни, виробничі приміщення, похоронні бюро та ін.

Читайте: Метро з 1 вересня будуватимуть з туалетами для пасажирів

Водночас з нового року дозволять розміщувати магазини, кафе, салони краси, відділення банків на будь-яких поверхах ЖК (раніше тільки до третього поверху).

Нагадаємо, з 1 вересня вступили у силу нові будівельні норми з проектування доріг загального користування.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Умані на будівництві загинув підліток
В Умані на будівництві загинув підліток
Розетки у душі і батарея на вікні: 7 “сюрпризів” від горе-будівельників
Розетки у душі і батарея на вікні: 7 “сюрпризів” від горе-будівельників
В Україні можуть ввести мораторій на забудову
В Україні можуть ввести мораторій на забудову
Екологічний і недорогий: у Британії звели будинок із корків з-під пляшок
Екологічний і недорогий: у Британії звели будинок із корків з-під пляшок
Конфлікт на Русанівці: кияни вимагають зупинити скандальне будівництво
Конфлікт на Русанівці: кияни вимагають зупинити скандальне будівництво
Будівництво
Постійний гуркіт від будмайданчика: як боротися і куди скаржитися
Екологічність і дешеві кредити на житло: будівельний бум у Німеччині
Екологічність і дешеві кредити на житло: будівельний бум у Німеччині
Дитячий візочок
В Україні з’являться парковки для дитячих візочків
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка