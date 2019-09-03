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Факти / Україна

Законопроект про зменшення кількості нардепів направили до КСУ

До Конституційного суду направили проект закону, який пропонує зменшити кількість народних депутатів до 300.

Верховна Рада

258 народних депутатів проголосували за те, щоб включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради проект закону Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи).

Його також направили до Конституційного суду, аби той дав свій висновок.

Зменшити склад парламенту пропонується, оскільки норма про 450 нардепів у Верховній Раді ухвалювалася виходячи з кількості населення України, яке з 1996 року суттєво скоротилося.

Читайте: Календар роботи Верховної Ради

Фракції Голос, Європейська солідарність та Опозиційна платформа – За життя у повному складі не голосували за проект закону.

До слова, на розгляд Конституційного суду направили проект закону про законодавчу ініціативу народу.

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