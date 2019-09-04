Жертвами так званого онлайн-булінга в Україні стали майже третина підлітків і молодиків.

За інформацією Дитячого фонду ООН, 29% підлітків в Україні ставали жертвами цькування у мережі, а 16% опитаних пропускали заняття в школі через таке ставлення до них.

59% підлітків розповіли про існування груп у мережі, в яких поширюється інформація про однолітків з метою цькування.

– Доступ школярів до інтернету означає, що школа не закінчується, як тільки учень або учениця вийшли з класної кімнати. І, на жаль, булінг також не закінчується, коли діти покидають будівлю школи, – заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

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Більше половини опитаних вважають, що молодь може сама вирішити проблему онлайн-булінга.

Близько 20% підлітків вважають, що вирішувати проблему цькування у мережі повинні держоргани, а 14% – що потрібно залучати школи.

В опитуванні взяли участь 6 791 молодиків у віці від 13 до 24 років. Респонденти анонімно відповідали на питання U-Report протягом червня 2019 року.

До слова, у Києві батьків одного зі школярів оштрафували на 100 тис. грн за буллінг.

Джерело: ЮНІСЕФ