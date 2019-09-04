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Факти / Україна

Чутлива тема: Кремль відмовився назвати дату обміну утримуваними

Кремль не анонсуватиме дату обміну утримуваними, заявив Дмитро Пєсков.

Чутлива тема: Кремль відмовився назвати дату обміну утримуваними

Анонсування дати обміну утримуваними між Україною та Росією з боку Кремля не буде.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливість обміну до кінця тижня.

За його словами, обмін утримуваними – “чутлива тема”, тому люди дізнаються про нього “за фактом”.

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Раніше  уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що переговорний процес між Києвом і Москвою досі триває, потрібно провести низку юридичних процедур.

Як повідомлялося, за даними дипджерела, процес обміну утримуваними буде запущено до кінця тижня.

Джерело: УНН

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