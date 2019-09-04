Кремль не анонсуватиме дату обміну утримуваними, заявив Дмитро Пєсков.
Анонсування дати обміну утримуваними між Україною та Росією з боку Кремля не буде.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливість обміну до кінця тижня.
За його словами, обмін утримуваними – “чутлива тема”, тому люди дізнаються про нього “за фактом”.
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Раніше уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що переговорний процес між Києвом і Москвою досі триває, потрібно провести низку юридичних процедур.
Як повідомлялося, за даними дипджерела, процес обміну утримуваними буде запущено до кінця тижня.
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