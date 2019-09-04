В Україні з’явилося нове свято – День безпеки пацієнтів, яке щороку відзначатимуть 17 вересня.
Президент Володимир Зеленський 4 вересня підписав указ №648/2019 про День безпеки пацієнта.
– Установити в Україні День безпеки пацієнтів, який відзначати щорічно 17 вересня – у Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів, – йдеться в документі.
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Таке рішення глава держави ухвалив, визнаючи безпеку пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.
Які ще будуть свята у вересні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.
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