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День безпеки пацієнтів – нове свято в Україні

В Україні з’явилося нове свято – День безпеки пацієнтів, яке щороку відзначатимуть 17 вересня.

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Президент Володимир Зеленський 4 вересня підписав указ №648/2019 про День безпеки пацієнта.

– Установити в Україні День безпеки пацієнтів, який відзначати щорічно 17 вересня – у Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів, – йдеться в документі.

Читайте: Церковні свята – календар на вересень 2019

Таке рішення глава держави ухвалив, визнаючи безпеку пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

Які ще будуть свята у вересні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pixabay

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