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Факти / Україна / Політика

Голови фракцій Київради вимагають перепризначити Кличка головою КМДА

Голови депутатських фракцій Київської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Віталія Кличка на посаду голови КМДА.

Голови фракцій Київради вимагають перепризначити Кличка головою КМДА

Голови чотирьох депутатських фракцій Київської міської ради звернулися до президента України Володимира Зеленського призначити мера столиці Віталія Кличка на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Метою призначення депутати називають забезпечення у місті Києві місцевого самоврядування.

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Як повідомлялося, 4 вересня Кабінет міністрів України на засіданні прийняв рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА.

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