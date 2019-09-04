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Факти / Україна

Ірина Верещук може стати представником Кабміну в Раді – що про неї відомо

Ірина Верещук може стати представником уряду у Верховній Раді. Що про неї відомо – у матеріалі Фактів ICTV.

ирина верещук

Ірина Верещук може обійняти посаду представника уряду у Верховній Раді.

Про це йдеться в порядку денному засідання Кабміну.

Що відомо про Ірину Верещук

Ірина Верещук закінчила Військовий інститут НУ Львівська політехніка за спеціальністю Міжнародна інформація, ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю Правознавство та Львівський регіональний інститут державного управління при президентові України.

Також вона закінчила магістратуру у Варшавському університеті та Крайову школу публічної адміністрації в Польщі. Верещук є кандидатом наук з державного управління.

У 2000-х п’ять років проходила службу на офіцерських посадах у ЗСУ. У 2007-2008 роках працювала юристом в Рава-Руській міській раді.

У 2010 році стала директором Агенції регіонального розвитку Жовківщина – європейський дім та заступником голови Жовківської РДА.

Тоді вона була обрана міським головою Рави-Руської  від партії Сильна Україна.

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Коли Янукович відмовився від євроінтеграційного курсу, закликала країни ЄС підписати окрему угоду про асоціацію з містом Рава-Руська. На початку 2015 року подала у відставку з посади.

У 2015 році стала співзасновником Соціальної платформи Важливий кожен. У 2014 році балотувалася до Верховної Ради за 122 округом у Львівській області як безпартійна.

Верещук є президентом Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик і керівником МБФ Добро Тім.

Також вона професор кафедри загальної та прикладної психології Інституту екології, економіки і права. З 2017 року – доцентка кафедри політології НПУ ім. Драгоманова.

У 2019 році була обрана народним депутатом від партії Слуга народу номером 29.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова  зберегла свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.

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