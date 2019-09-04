Україна не зацікавлена у тому, аби отримати особливий статус в Європейському союзі.

Прес-секретар МЗС Катерина Зеленко заявила, що Україна прагне стати повноцінним членом Євросоюзу, а не отримати особливий статус, який запропонував президент Словенії Борут Пахор.

Вона нагадала, що членство в ЄС є метою, яка закріплена у Конституції України.

– Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема в рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС, – сказала Зеленко.

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Наразі відбуваються зустрічі посла України в Словенії з офіційними представниками Любляни, аби проінформувати їх про досягнення нашої країни.

Нагадаємо, президент Словенії Борут Пахор вважає, що Європейський союз має надати Україні особливий статус.