PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Особливий статус України в ЄС – МЗС відреагувало на пропозицію

Україна не зацікавлена у тому, аби отримати особливий статус в Європейському союзі.

Україна ЄС

Прес-секретар МЗС Катерина Зеленко заявила, що Україна прагне стати повноцінним членом Євросоюзу, а не отримати особливий статус, який запропонував президент Словенії Борут Пахор.

Вона нагадала, що членство в ЄС є метою, яка закріплена у Конституції України.

– Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема в рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС, – сказала Зеленко.

Дивіться: Україні потрібне Міністерство з євроінтеграції – Мінгареллі

Наразі відбуваються зустрічі посла України в Словенії з офіційними представниками Любляни, аби проінформувати їх про досягнення нашої країни.

Нагадаємо, президент Словенії Борут Пахор вважає, що Європейський союз має надати Україні особливий статус.

Джерело: Укрінформ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Євросоюз підтримав продовження санкцій проти РФ
Євросоюз підтримав продовження санкцій проти РФ
Європейська комісія
В Єврокомісії з’явився спецрадник щодо України
Зустріч у нормандському форматі відбудеться до кінця 2019 року – МЗС
Зустріч у нормандському форматі відбудеться до кінця 2019 року – МЗС
Ринок землі
Ринок землі відкриють у середині 2020 року – Гончарук
Олександр Гончарук
За п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40% – Гончарук
Рік Перрі
США готові допомогти Україні технологіями і ресурсами в енергетиці – Перрі
Підписання меморандуму
Україна, США і Польща підписали меморандум про енергетичну співпрацю
Пентагон
$250 млн на підтримку: Пентагон переглянув військову допомогу Україні
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка