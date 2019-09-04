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Факти / Україна

Продаж SIM-карт за паспортом: законопроект відкликали

Проект закону, який зобов’язував надавати персональні дані під час купівлі SIM-карти, вирішили відкликати.

SIM-карта

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що законопроект про електронні комунікації, який зобов’язував купувати SIM-карти за паспортом, перероблятимуть.

Тому з його ініціативи відповідний проект закону відкликали.

Федоров додав, що під час переробляння законопроекту використовуватимуть сучасні європейські практики.

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Законопроект також дозволяв би операторам блокувати доступ до своїх мереж так званим сірим мобільним пристроям.

До слова, президент Володимир Зеленський наклав вето на проект закону, який передбачає хімічну кастрацію педофілів.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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