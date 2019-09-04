Проект закону, який зобов’язував надавати персональні дані під час купівлі SIM-карти, вирішили відкликати.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що законопроект про електронні комунікації, який зобов’язував купувати SIM-карти за паспортом, перероблятимуть.

Тому з його ініціативи відповідний проект закону відкликали.

Федоров додав, що під час переробляння законопроекту використовуватимуть сучасні європейські практики.

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Законопроект також дозволяв би операторам блокувати доступ до своїх мереж так званим сірим мобільним пристроям.

До слова, президент Володимир Зеленський наклав вето на проект закону, який передбачає хімічну кастрацію педофілів.