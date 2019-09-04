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Словенія пропонує особливий статус України в Євросоюзі

Словенія закликала Європейський Союз надати Україні особливий статус.

Борут Пахор

Президент Словенії Борут Пахор під час панельної дискусії щодо майбутнього Європейського Союзу на 14-му стратегічному форумі в Бледі заявив, що ЄС має надати Україні особливий статус.

Також він закликав надати особливий статус Туреччині і повноцінне членство країнам Західних Балкан.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розкритикував цю заяву, оскільки Туреччина хоче повноцінне членство.

– Я не знаю, чому ви передумали. Ймовірно, президент Франції Еммануель Макрон вплинув на це. Але має бути принцип спадкоємності держави, а також ЄС, – сказав він.

Він запропонував продовжити переговори про вступ до ЄС.

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За його словами, Туреччина готова відкрити нову главу в переговорах, якщо мова йтиметься про стандарти та зобов’язання.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз може призупинити дію безвізового режиму для країн Західних Балкан та Латинської Америки.

Джерело: Anadolu

Фото: Dreamstime

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