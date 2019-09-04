Конкурсна комісія обрала екс-нардепа від Народного фронту Тараса Креміня кандидатом на посаду уповноваженого з питань захисту державної мови.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що один із співавторів нового мовного закону обраний кандидатом на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

У конкурсі брали участь 11 претендентів, які надали документи про наявність вищої освіти, володіння державною та англійською мовами, а також про досвід правозахисної діяльності та захисту державної мови.

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– За результатами відкритого конкурсу комісія більшістю голосів рекомендувала мені як уповноваженому для подання Кабінету міністрів кандидатуру Креміня Тараса Дмитровича, — написала Денісова.

Нагадаємо, 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту 24 українським морякам, затриманим у Керченській протоці, на три місяці.