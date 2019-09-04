З 1 жовтня обмін документами відбуватиметься повністю в електронній формі

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про остаточне скасування паперового документообміну та перехід на електронний.

– Щомісяця державні органи надсилають одне одному тисячі різних документів. Їх доставляють загальні та спеціалізовані поштові служби, бо це насправді тисячі документів. Це скоротить час на доставку і обробку кореспонденції, які будуть приходити через цифрові сервіси, а не доставлятися кур’єрами, – зазначає голова Кабміну Олексій Гончарук.

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За його словами, це перший крок до оцифрування всього документообміну.

До слова, Гончарук розповів, завдяки яким крокам Кабмін планує піднімати економіку в Україні.