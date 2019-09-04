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Факти / Україна

В Єврокомісії з’явився спецрадник щодо України

Ельмара Брока призначили спецрадником президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера щодо України.

Європейська комісія

Рішення про призначення екс-євродепутата Ельмара Брока спеціальним радником з питань відносин з Україною вступає в силу негайно.

На зазначеній посаді Брок співпрацюватиме з іншими високопосадовцями, які відповідають за відносини з Україною, але не отримуватиме зарплату.

– Пан Брок консультуватиме президента (Єврокомісії Жана-Клода Юнкера – Ред.) щодо стратегії і пріоритетів у відносинах з Україною після президентських і парламентських виборів в країні цього року, – йдеться у повідомленні.

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Радник також повинен допомогти встановити зв’язки з новою владою України і визначити її пріоритети у відносинах з ЄС.

До слова, ЄС збирається продовжити програму підтримки середнього і малого бізнесу в Україні.

Джерело: Єврокомісія

Фото: Dreamstime

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