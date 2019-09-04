З жовтня 2019 року українці зможуть отримувати монетизовані субсидії у 38 банках. Як це вплине на виплату допомоги та хто її отримає.

Українцям з 1 жовтня дозволять самостійно обирати банк, через який буде здійснюватися виплата субсидій. У списку – 38 банків.

Як це вплине на виплату субсидій готівкою:

Якщо немає боргу за комунальні послуги, людина отримає допомогу готівкою.

У разі заборгованості, після погашення монетизована субсидія буде нарахована виключно на віртуальний рахунок в Ощадбанку. Звідти гроші відразу переведуть виконавцю житлово-комунальних послуг.

Усі зекономлені субсидії людям обіцяють повернути, проте деяким споживачам довелося боротися за право отримати невикористані кошти. Причина плутанини – дві різні системи нарахування пільг.

У кого немає рахунку в жодному з 38 банків – гроші отримуватимуть через Укрпошту.

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Кому не призначають субсидію

Якщо площа квартири перевищує 120 кв.м, а будинку – 200.

Виняток – будинки, в яких живуть прийомні та багатодітні сім’ї, а також дитячі будинки сімейного типу.

Якщо є автівка, якій менше п’яти років.

Виняток – транспортні засоби, отримані на пільгових умовах через систему соціального захисту населення.

Якщо є борг за комуналку, а також неплатникам аліментів.

Раніше Кабмін дозволив українцям самостійно обирати банк, через який буде здійснюватися виплата субсидій. Раніше це можна було робити лише в Ощадбанку.