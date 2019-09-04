Катерина Коваль претендує на посаду заступника міністра оборони. Що про неї відомо – у матеріалі Фактів ICTV.

Катерина Коваль може обійняти посаду заступника міністра оборони України. Про це свідчить її електронна декларація за 2018 рік.

У ній Коваль зазначила Міністерство оборони України як місце роботи чи місце майбутньої роботи або проходження служби для кандидатів. У підрозділі Посада (або посада, на яку претендує кандидат) є фраза “заступник міністра оборони України”.

Читайте: Знову голова МВС: 10 фактів про Арсена Авакова

Що відомо про Катерину Коваль

Закінчила Дипломатичну академію України при Міністерстві закордонних справ України;

Коваль є головою громадської організації Країна права (State of Law);

Ідеолог проекту з правової грамотності для соціально незахищених верств населення Старт у життя;

Працювала у Верховній Раді України, у штабах політичних партій. Помічник екс-нардепа від БПП Максима Єфімова;

Експерт з питань національної безпеки і оборони. Учасник програми Україна – НАТО.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова зберегла свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.