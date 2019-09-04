Катерина Коваль претендує на посаду заступника міністра оборони. Що про неї відомо – у матеріалі Фактів ICTV.
Катерина Коваль може обійняти посаду заступника міністра оборони України. Про це свідчить її електронна декларація за 2018 рік.
У ній Коваль зазначила Міністерство оборони України як місце роботи чи місце майбутньої роботи або проходження служби для кандидатів. У підрозділі Посада (або посада, на яку претендує кандидат) є фраза “заступник міністра оборони України”.
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Що відомо про Катерину Коваль
- Закінчила Дипломатичну академію України при Міністерстві закордонних справ України;
- Коваль є головою громадської організації Країна права (State of Law);
- Ідеолог проекту з правової грамотності для соціально незахищених верств населення Старт у життя;
- Працювала у Верховній Раді України, у штабах політичних партій. Помічник екс-нардепа від БПП Максима Єфімова;
- Експерт з питань національної безпеки і оборони. Учасник програми Україна – НАТО.
Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова зберегла свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.