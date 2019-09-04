Закон про скасування депутатської недоторканності направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
Закон про внесення змін до статті 80 Конституції України, який регламентує скасування недоторканності народних депутатів направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
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Відповідна інформація розміщена на сторінці закону на сайті Верховної Ради.
3 вересня закон підписав голова парламенту Дмитро Разумков.
Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів України.
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