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Зняття недоторканності: закон направили на підпис Зеленському

Закон про скасування депутатської недоторканності направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Зняття недоторканності: закон направили на підпис Зеленському

Закон про внесення змін до статті 80 Конституції України, який регламентує скасування недоторканності народних депутатів направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Читайте: Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності (СПИСОК)

Відповідна інформація розміщена на сторінці закону на сайті Верховної Ради.

3 вересня закон підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів України.

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