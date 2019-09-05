PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції – один військовий загинув

4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції – один військовий загинув

Противник обстрілював позиції підрозділів об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння.

Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув.

Читайте: Найшвидша і найуспішніша операція за час війни – ЗСУ знищили базу бойовиків

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.

Джерело: Штаб ООС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мобільний зв'язок
У Мінську домовились про відновлення мобільного зв’язку на Донбасі
РФ планує загострення: на Донбас прибувають снайпери з Ростова
РФ планує загострення: на Донбас прибувають снайпери з Ростова
Зустріч у нормандському форматі відбудеться до кінця 2019 року – МЗС
Зустріч у нормандському форматі відбудеться до кінця 2019 року – МЗС
оос
Війна на Донбасі: загинув військовий, ще один отримав поранення
На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі загинув український військовий
Зеленський і Моравецький
Зеленський запропонував Польщі інвестувати у відновлення Донбасу
На Донбасі загинув військовий, ще одного поранено
На Донбасі загинув військовий, ще одного поранено
Операція імітація. Окупанти будують нові укріплення біля мосту в Станиці Луганській
Операція імітація. Окупанти будують нові укріплення біля мосту в Станиці Луганській
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка