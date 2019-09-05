4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння.

Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув.

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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.