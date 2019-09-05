У вихідні, 7 та 8 вересня, в Україні переважатиме суха погода – дощі лише на заході. На решті території тепло і навіть спекотно.

У суботу, 7 вересня, в Україні переважно без опадів.

Лише на Закарпатті, а також у Львівській та Волинській областях можливі дощі та грози.

На заході найхолодніше – місцями лише +21 градус.

У північних регіонах +25, на сході та у центрі +28.

На півдні – до 29 вище нуля.

У Києві сухо, вночі 13-15, а вдень 23-25 градусів тепла.

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На неділю, 8 вересня, синоптики прогнозують дощі лише на заході країни.

У цих областях +25, на два градуси вище на півночі та сході.

У центрі та на півдні – від +27 до +29.

У столиці переважно без опадів, вночі 15-17, вдень 26-28 вище нуля.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.