PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Дощі на заході та спека на півдні: якою буде погода у вихідні (КАРТА)

У вихідні, 7 та 8 вересня, в Україні переважатиме суха погода – дощі  лише на заході. На решті території тепло і навіть спекотно.

погода

У суботу, 7 вересня, в Україні переважно без опадів.

Лише на Закарпатті, а також у Львівській та Волинській областях можливі дощі та грози.

На заході найхолодніше – місцями лише +21 градус.

У північних регіонах +25, на сході та у центрі +28.

На півдні – до 29 вище нуля.

У Києві сухо, вночі 13-15, а вдень 23-25 градусів тепла.

Читайте: Місячний календар на вересень 2019: сприятливі дні та заборони

Погода на 7 вересня

На неділю, 8 вересня, синоптики прогнозують дощі лише на заході країни.

У цих областях +25, на два градуси вище на півночі та сході.

У центрі та на півдні – від +27 до +29.

У столиці переважно без опадів, вночі 15-17, вдень 26-28 вище нуля.

Погода на 8 вересня

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка