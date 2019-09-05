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Факти / Україна

Місія МВФ приїде наступного тижня – НБУ

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду очікується наступного тижня.

Місія МВФ приїде наступного тижня – НБУ

Голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики повідомив, що приїзд місії МВФ очікується наступного тижня.

За його словами, в ході візиту буде обговорюватися нова програма співпраці, її термін і обсяг.

Читайте: Уряд планує завершити співпрацю з МВФ – Маркарова

Смолій висловив сподівання, що переговори завершаться успішно.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що планує провести переговори з МВФ щодо нової програми співпраці з Україною на три-чотири роки.

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