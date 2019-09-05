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Факти / Україна

Монети номіналом 5 гривень з’являться восени – НБУ

НБУ очікує випуску нових монет номіналом 5 гривень восени.

5 грн

Голова Нацбанку Яків Смолій анонсував випуск нових монет номіналом 5 гривень.

– Зараз я не готовий сказати, коли випуск 5 гривень. Але думаю, це очікується восени, – сказав він.

Читайте: Електронна гривня: як користуватися і що буде з готівкою

Монети номіналом 5 гривень з’являться восени – НБУ / 2 фотографии

До слова, 25 жовтня 2019 року Національний банк України введе в обіг банкноту номіналом 1000 грн.

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