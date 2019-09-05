На Майдані Незалежності зібралися активісти, які вимагають повернути Володимира Цемаха під варту.
Володимира Цемаха, який є фігурантом справи катастрофи MH17, сьогодні відпустили з-під варти і через це на Майдані Незалежності зібралися активісти.
Близько сотні громадян вимагають звільнити суддю, яка ухвалювала рішення про звільнення Цемаха, і повернути екс-зенітника “ДНР” під варту.
Таким чином вони нагадують владі про “червоні лінії, які не можна перетинати”.
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На виконання свої вимог активісти дали 24 години.
До слова, Володимира Цемаха можуть обміняти на українського політв’язня Олега Сенцова.
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