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Факти / Україна

Нагадати про червоні лінії – на Майдані протестують проти звільнення Цемаха

На Майдані Незалежності зібралися активісти, які вимагають повернути Володимира Цемаха під варту.

Протести проти звільнення Цемаха

Володимира Цемаха, який є фігурантом справи катастрофи MH17, сьогодні відпустили з-під варти і через це на Майдані Незалежності зібралися активісти.

Близько сотні громадян вимагають звільнити суддю, яка ухвалювала рішення про звільнення Цемаха, і повернути екс-зенітника “ДНР” під варту.

Таким чином вони нагадують владі про “червоні лінії, які не можна перетинати”.

Читайте: Звільнення Цемаха: реакція нідерландських слідчих

На виконання свої вимог активісти дали 24 години.

До слова, Володимира Цемаха можуть обміняти на українського політв’язня Олега Сенцова.

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