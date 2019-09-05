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Факти / Україна

Супрун: Для легалізації медичного канабісу не потрібен новий закон

Для легалізації медичної марихуани в Україні можна ухвалити постанову Кабміну.

Супрун: Для легалізації медичного канабісу не потрібен новий закон

Екс-керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що легалізувати медичний канабіс в Україні можна без розробки законопроекту.

За її словами, для відповідної легалізації можна схвалити проект постанови Кабінету міністрів, який переносить канабіс з категорії небезпечних наркотиків в категорію наркотиків, обіг яких обмежений.

– Це означає, що виробництво і поширення ліків з канабісу стануть можливими в Україні. Але вони контролюватимуться, – повідомила Супрун.

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Вона додала, що всі необхідні узгодження вже є в зазначеному проекті постанови.

Екс-керівник МОЗ також сказала про те, що розробка законопроекту вимагає часу, а в Україні є люди, які потребують медичної марихуани вже зараз.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що до Верховної Ради можуть внести законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Джерело: Уляна Супрун

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