Фільм Атлантида режисера Валентина Васяновича був представлений на 76-му Венеційському кінофестивалі у програмі Orizzonti. Його високо оцінило журі, долучивши стрічку до основного конкурсу.

4 вересня на 76-му Венеційському кінофестивалі відбулася прем’єра кінострічки Атлантида Валентина Васяновича. Цей фільм про війну та її наслідки після 2025 року.

Атлантида – це смілива артхаузна стрічка, участь у створенні взяли лише непрофесійні актори: ветерани АТО, волонтери, солдати ЗСУ і навіть судмедексперти.

– Це антиутопія про результати війни з Росією. Зрозуміло, що ми виграли, але отримали повністю непридатну для життя територію. Головний герой повертається з війни додому. Заводи закриті, інфраструктура знищена, вода отруєна. Він хоче залишитися там і шукає мотивацію, яка його утримає на цій території. Кінець умовно щасливий і дає надію, – розповів режисер стрічки Валентин Васянович.

Виробництво фільму підтримала не лише Державна агенція з питань кіно, але й фонд Олександра Петровського Солідарність.

– Цей фільм ставить перед світом запитання: що буде після закінчення війни на Донбасі? Водночас цей фільм представляє нові тенденції у розвитку світового кінематографа. Що й оцінило журі Венеційського кінофестивалю, запросивши стрічку для участі в основному конкурсі. Ми віримо, що фільм стане класикою нового українського кіно. Бо виконаний на найвищому мистецькому рівні. Ми хочемо показати Європі не картинку війни, а обличчя героїв, які проходять індивідуальний шлях у боротьбі за свою любов, за нове життя, за пам’ять, з якої вже ніхто не забере нашого 5-річного досвіду боротьби за Україну, – зауважила на прес-конференції в Венеції на острові Лідо представниця фонду Аліна Петровська.

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Результати конкурсної програми 76-го Венеційського кінофестивалю будуть відомі наступного тижня. Але вже зараз можна сказати про черговий прорив повноформатного українського кіно на міжнародний ринок. Причому у трійку кінофестивалів класу А – Венеційське бієнале.

Венеційський міжнародний кінофестиваль — найстаріший кінофестиваль у світі. Проводиться щорічно у вересні на острові Лідо. Головний приз — Золотий лев.

Горизонти (Orizzonti) є другою за значущістю програмою Венеційського кінофестивалю і проводиться паралельно з головним конкурсом. До участі у цій секції відбирають художні та документальні фільми, які представляють нові тенденції у розвитку світового кінематографа.

До слова, 5 вересня на екрани виходить новий український фільм Заборонений. Факти ICTV вже переглянули картину та підготували рецензію.