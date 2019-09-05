Цього тижня Україна виплатила за державним боргом понад $1 млрд і це не мало негативного впливу на валютний ринок.

Голова Нацбанку України Яків Смолій повідомив, що цього тижня Україна повністю розрахувалась з МВФ за програмою stand-by, яка була започаткована в 2014 році, а також сплатила борги за єврооблігаціями, емітованих в іноземній валюті, та відсотки по них.

– Ці виплати були закладені в наші макроекономічні прогнози і ніяк не вплинули на валютний ринок, – запевнив головний банкір України.

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За його словами, виплати були передбачені в графіку обслуговування боргу, тому ризики впливу на валютний ринок нівельовані.

Раніше стало відомо, що за програмою stand-by, розпочатою 2014 року, Україна остаточно розрахувалася з МВФ.