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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зарплати у Києві: кому платять найбільше

У Києві, за даними на початок вересня, найбільше заробляють топ-менеджери вищої ланки та фахівці у сфері нерухомості.

Зарплати у Києві: кому платять найбільше

На популярному сайті з працевлаштування вказані найбільш високооплачувані професії в Києві, тобто – у кого найвищі зарплати:

Чиайте: Зарплати топ-менеджерів в Україні та Європі: експерти порівняли доходи

  • топ-менеджери і керівництво вищої ланки – близько 23 тис. грн.
  • фахівці у сфері нерухомості – майже 22 тис. грн.
  • трансрорт і автобізнес – 17,7 тис. грн.
  • будівництво та архітектура – 16,7 тис. грн.
  • продажі та закупівлі – 16,5 тис. грн.
  • керівники середньої ланки та IT-фахівці знаходяться приблизно на одному рівні – 15,2 тис. грн.

До речі, за рік середньомісячна заробітна плата в Києві зросла на 18% і становить 15 183 грн.

Джерело: Work.ua

Фото: НБУ

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