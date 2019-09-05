У Києві, за даними на початок вересня, найбільше заробляють топ-менеджери вищої ланки та фахівці у сфері нерухомості.

На популярному сайті з працевлаштування вказані найбільш високооплачувані професії в Києві, тобто – у кого найвищі зарплати:

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топ-менеджери і керівництво вищої ланки – близько 23 тис. грн.

фахівці у сфері нерухомості – майже 22 тис. грн.

трансрорт і автобізнес – 17,7 тис. грн.

будівництво та архітектура – 16,7 тис. грн.

продажі та закупівлі – 16,5 тис. грн.

керівники середньої ланки та IT-фахівці знаходяться приблизно на одному рівні – 15,2 тис. грн.

До речі, за рік середньомісячна заробітна плата в Києві зросла на 18% і становить 15 183 грн.

Джерело: Work.ua