Звільнення Володимира Цемаха, який є фігурантом слідства щодо катастрофи MH17, ускладнить роботу слідству.

Речниця міжнародної Спільної слідчої групи Брехтьє ван де Мосдейк заявила, що фігуранта справи катастрофи MH17 Володимира Цемаха хотіли б допитати, проте після його звільнення це буде складно.

Вона відмовилася коментувати відповідне рішення суду, але сказала, що розслідування справи триватиме.

– Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинене, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити, – сказала речниця Спільної слідчої групи.

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Брехтьє ван де Мосдейк не розповіла про те, чи допитували слідчі Цемаха після того, як його затримали українські спецслужби.

Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд ухвалив рішення про звільнення з-під варти Володимира Цемаха.