Влада України повинна знайти шлях повернути незаконно ув’язнених в Росії українців, хоч іноді для цього доводиться вдаватися до “важких компромісів”.

Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що українські лідери повинні знайти шлях повернути ув’язнених, хоч іноді це означає важкі компроміси.

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– Думаю, що дуже важко, як у цьому вже переконалися українські лідери, вести переговори з росіянами. Україна перебуває у війні з росіянами на території України. В результаті російської агресії 13 тис. українських громадян були вбиті, більше 100 українських та кримськотатарських політичних в’язнів утримуються Росією, – сказав він.

Кент зазначив, що США залишаються відданими української влади, яка намагається принести мир на Донбас і вдається до всіх необхідних кроків, щоб українці, які несправедливо утримуються в РФ, повернулися додому.

Нагадаємо, обмін ув’язненими між Україною і Росією можуть почати 7 вересня.

Джерело: Голос Америки