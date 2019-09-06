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Факти / Україна

На засіданні уряду призначили 11 заступників міністрів (СПИСОК)

6 вересня відбулося засідання уряду, під час якого розглянули призначення заступників кількох міністрів.

На засіданні уряду призначили 11 заступників міністрів (СПИСОК)

Загалом призначили 11 заступників міністрів:

  • Олександра Терещенка – заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;
  • Геннадія Пліса – заступником міністра фінансів;
  • Павла Кухту – першим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
  • Тараса Висоцького – заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
  • Тараса Качку – заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговим представником України;
  • Едуарда Кругляка – заступником міністра розвитку громад та територій;
  • Сергія Ніжинського – заступником міністра соціальної політики;
  • Олега Коваля – заступником міністра соціальної політики;
  • Єгора Стадного – заступником міністра освіти і науки;
  • Петра Коржевського – заступником міністра освіти і науки;
  • Олексія Вискуба – першим заступником Віце-прем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації.

Крім того, було ухвалено рішення про звільнення Ольги Крентовської, Наталії Федорович та Миколи Шамбіри з Міністерства соціальної політики, Геннадія Пліса з Секретаріату Кабміну, Олександра Терещенка з Міністерства у справах ветеранів та Вадима Трояна з МВС.

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Під час засідання уряду міністр фінансів Оксана Маркарова запропонувала створити в Україні Боргове агентство. Воно має дозволити більш ефективно розпоряджатися державними коштами.

Для запровадження європейської практики управління держборгом також було представлено проект закону Про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що уряд хотів би завершити програму з МВФ.

Джерело: Урядовий портал

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