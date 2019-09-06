Нацбанк встановив курс гривні після вихідних. Національна валюта знову зміцниться.
Національний банк встановив курс гривні до долара на 9 вересня на рівні 2508,6 грн за $100.
6 вересня за $100 просять 2531 грн.
Курс євро теж знизиться після вихідних і буде встановлений на рівні 2766,2 за €100.
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На міжбанківському валютному ринку України курс було встановлено – 25,08 грн/дол та 27,71 грн/євро.
До слова, за останній рік гривня зміцнилася на 12,8%.
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