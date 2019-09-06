PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Новий запорізький губернатор: що відомо про Віталія Туринка

Новим запорізьким губернатором став Віталій Туринок. Факти ICTV розповідають про біографію рівненського бізнесмена.

Новий запорізький губернатор: що відомо про Віталія Туринка

У Запоріжжі представили нового голову Запорізької обласної державної адміністрації – бізнесмена Віталія Туринка.

Більше фактів з біографії Віталія Туринка у матеріалі Фактів ICTV:

  • Віталій Туринок народився 14 вересня 1973 року. Одружений на Галині Туринок. Разом вони виховують двох синів і дочку;
  • Туринок є основним власником Рівненського домобудівного комбінату, який займається виготовленням бетону та будівництвом;
  • Засновник Волиньферрометалу (займається здаванням в оренду нерухомості, а також торгівлею металобрухтом);
  • Засновник Інтертрейду (виробництво бетону);
  • Засновник компанії Вестпром (оптова торгівля деревиною, будматеріалами і санітарно-технічним обладнанням);
  • Засновник Першої рівненської інвестиційної компанії, що нині у стані припинення, але працювала у сфері нерухомості.

Читайте: Голови фракцій Київради вимагають перепризначити Кличка головою КМДА

Декларація Туринка

У 2018 році Рівненський ДСК приніс Туринку 184 230 грн зарплати, а його дружина (також працює на комбінаті) отримала 128 358 грн.

Запорізький губернатор має заощадження у банку – 55 829 грн, $1 096 і €82. Готівкою має заощадження: $170 тис. і €120 тис.

Нагадаємо, нового голову Запорізької ОДА Віталія Туринка представили 6 вересня у приміщенні Запорізької облради.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Востаннє таке бачили півстоліття тому: Кирилівку накрила потужна піщана буря
Востаннє таке бачили півстоліття тому: Кирилівку накрила потужна піщана буря
У Запорізькій області зіткнулися маршрутка і легковик – 12 постраждалих
У Запорізькій області зіткнулися маршрутка і легковик – 12 постраждалих
Ботулізм
Ботулізм на Запоріжжі: двоє людей померли, одна у реанімації
Під Запоріжжям 80 осіб утримували у фейковому ребцентрі
Під Запоріжжям 80 осіб утримували у фейковому ребцентрі
У Запорізькій області легковик влетів у вантажівку – є загиблі
У Запорізькій області легковик влетів у вантажівку – є загиблі
У Запорізькій області підліток загинув через селфі на залізничному мосту
У Запорізькій області підліток загинув через селфі на залізничному мосту
Одягли наручники й катували. У Запорізькій області грабіжники побили господарку будинку
Одягли наручники й катували. У Запорізькій області грабіжники побили господарку будинку
Граната
На Запоріжжі чоловік кинув гранату в поліцейських: двох поранено
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка