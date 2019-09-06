Новим запорізьким губернатором став Віталій Туринок. Факти ICTV розповідають про біографію рівненського бізнесмена.

У Запоріжжі представили нового голову Запорізької обласної державної адміністрації – бізнесмена Віталія Туринка.

Більше фактів з біографії Віталія Туринка у матеріалі Фактів ICTV:

Віталій Туринок народився 14 вересня 1973 року. Одружений на Галині Туринок. Разом вони виховують двох синів і дочку;

Туринок є основним власником Рівненського домобудівного комбінату, який займається виготовленням бетону та будівництвом;

Засновник Волиньферрометалу (займається здаванням в оренду нерухомості, а також торгівлею металобрухтом);

Засновник Інтертрейду (виробництво бетону);

Засновник компанії Вестпром (оптова торгівля деревиною, будматеріалами і санітарно-технічним обладнанням);

Засновник Першої рівненської інвестиційної компанії, що нині у стані припинення, але працювала у сфері нерухомості.

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Декларація Туринка

У 2018 році Рівненський ДСК приніс Туринку 184 230 грн зарплати, а його дружина (також працює на комбінаті) отримала 128 358 грн.

Запорізький губернатор має заощадження у банку – 55 829 грн, $1 096 і €82. Готівкою має заощадження: $170 тис. і €120 тис.

Нагадаємо, нового голову Запорізької ОДА Віталія Туринка представили 6 вересня у приміщенні Запорізької облради.