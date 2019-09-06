Віталія Каська призначено на посаду першого заступника генпрокурора. Що відомо про нього – у матеріалі Фактів ICTV.
Віталія Каська призначено на посаду першого заступника генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Касько – досвідчений працівник ГПУ. У відомстві він розпочав свою кар’єру ще у 1999 році.
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10 фактів з біографії Віталія Каська:
- Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1998 році;
- У 1998 році розпочав роботу у Львівській транспортній прокуратурі;
- З 1999 до 2002 року працював у прокуратурі Львівської області. Пройшов шлях від старшого слідчого до начальника слідчого відділу;
- З 2002 до 2005 року обіймав посаду старшого прокурора Генеральної прокуратури України;
- У 2005 році пішов із ГПУ, щоб займатися юридичною практикою;
- У 2007 році повернувся до Генпрокуратури на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року;
- З 2010 до 2014 року займався адвокатською діяльністю;
- У 2014 році призначений заступником генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році та продовжив здійснювати адвокатську діяльність;
- 10 квітня 2016 року ГПУ повідомила йому про підозру в шахрайстві під час отримання службових квартир. Це кримінальне провадження було закрито генпрокурором Юрієм Луценком на вимогу посла Сполучених Штатів Марі Йованович;
- Касько – державний радник юстиції 3-го класу.
Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка 5 вересня підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора.