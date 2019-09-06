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Факти / Україна

Перший заступник генпрокурора: 10 фактів про Віталія Каська

Віталія Каська призначено на посаду першого заступника генпрокурора. Що відомо про нього – у матеріалі Фактів ICTV.

Перший заступник генпрокурора: 10 фактів про Віталія Каська

Віталія Каська призначено на посаду першого заступника генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Касько – досвідчений працівник ГПУ. У відомстві він розпочав свою кар’єру ще у 1999 році.

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10 фактів з біографії Віталія Каська:

  • Закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка у 1998 році;
  • У 1998 році розпочав роботу у Львівській транспортній прокуратурі;
  • З 1999 до 2002 року працював у прокуратурі Львівської області. Пройшов шлях від старшого слідчого до начальника слідчого відділу;
  • З 2002 до 2005 року обіймав посаду старшого прокурора Генеральної прокуратури України;
  • У 2005 році пішов із ГПУ, щоб займатися юридичною практикою;
  • У 2007 році повернувся до Генпрокуратури на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року;
  • З 2010 до 2014 року займався адвокатською діяльністю;
  • У 2014 році призначений заступником генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році та продовжив здійснювати адвокатську діяльність;
  • 10 квітня 2016 року ГПУ повідомила йому про підозру в шахрайстві під час отримання службових квартир. Це кримінальне провадження було закрито генпрокурором Юрієм Луценком на вимогу посла Сполучених Штатів Марі Йованович;
  • Касько – державний радник юстиції 3-го класу.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка 5 вересня підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора.

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