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Факти / Україна

Погода в Україні на 6 вересня (КАРТА)

В Україні у п’ятницю, 6 вересня, переважно без опадів.

Погода в Україні на 6 вересня (КАРТА)

6 вересня короткочасний дощ та гроза можливі лише у Приазов’ї, на півночі Лівобережжя та у центральних областях.

На решті території согодні без опадів, вітер північних напрямків – до 5-10 м/с.

Температура повітря у західних, більшості північних та Вінницькій областях вночі 8-13°, а вдень 20-25°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 6 вересня

В інших регіонах вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°.

Вдень 23-28°, на півдні – до 30°.

У Києві сьогодні сухо, вдень від 23° до 25° вище нуля.

Погода на 6 вересня

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

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