В Україні у п’ятницю, 6 вересня, переважно без опадів.
6 вересня короткочасний дощ та гроза можливі лише у Приазов’ї, на півночі Лівобережжя та у центральних областях.
На решті території согодні без опадів, вітер північних напрямків – до 5-10 м/с.
Температура повітря у західних, більшості північних та Вінницькій областях вночі 8-13°, а вдень 20-25°.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 6 вересня
В інших регіонах вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°.
Вдень 23-28°, на півдні – до 30°.
У Києві сьогодні сухо, вдень від 23° до 25° вище нуля.
Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.
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