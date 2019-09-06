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Факти / Україна

Позняки затягнуло димом: у КМДА назвали причину

У КМДА назвали причину задимленості над мікрорайоном Позняки та прилеглими територіями.

Позняки затягнуло димом: у КМДА назвали причину

Задимленість над мікрорайоном Позняки та прилеглими територіями сталася через пожежу.

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, вранці 6 вересня загорілися 30 кв м торфу на вулиці Колекторній.

Саме ця невелика пожежа, яку загасили о 9.00, стала причиною задимленні окремих районів столиці.

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У КМДА підкреслили, що робота заводу Енергія не була причиною задимленості.

Нагадаємо, у Києві біля метро Дарниця загорілися павільйони критого ринку.

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