У КМДА назвали причину задимленості над мікрорайоном Позняки та прилеглими територіями.

Задимленість над мікрорайоном Позняки та прилеглими територіями сталася через пожежу.

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, вранці 6 вересня загорілися 30 кв м торфу на вулиці Колекторній.

Саме ця невелика пожежа, яку загасили о 9.00, стала причиною задимленні окремих районів столиці.

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У КМДА підкреслили, що робота заводу Енергія не була причиною задимленості.

Нагадаємо, у Києві біля метро Дарниця загорілися павільйони критого ринку.