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Факти / Україна

Тристоронні переговори щодо транзиту газу домовилися провести у вересні

У другій половині вересня відбудуться переговори між Україною, ЄС та Росією щодо транзиту газу.

Транзит газа

Домовленості щодо проведення переговорів вдалося досягнути під час розмови віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича та міністра енергетики Росії Олександра Новака.

– Добре, що вдалося поговорити з російським міністром енергетики Новаком. Ми погодилися провести наступні тристоронні переговори щодо газу цього місяця, – написав Шефчович.

Під час зустрічі порушуватимуть питання транзиту російського газу в Європу через Україну.

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Точна дата тристоронніх переговорів стане відомою після відповідних консультацій з Україною.

До слова, Україна готується до імпорту газу з Румунії з січня 2020 року.

Джерело: Марош Шефчович

Фото: Dreamstime

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