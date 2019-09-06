У другій половині вересня відбудуться переговори між Україною, ЄС та Росією щодо транзиту газу.
Домовленості щодо проведення переговорів вдалося досягнути під час розмови віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича та міністра енергетики Росії Олександра Новака.
– Добре, що вдалося поговорити з російським міністром енергетики Новаком. Ми погодилися провести наступні тристоронні переговори щодо газу цього місяця, – написав Шефчович.
Під час зустрічі порушуватимуть питання транзиту російського газу в Європу через Україну.
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Точна дата тристоронніх переговорів стане відомою після відповідних консультацій з Україною.
До слова, Україна готується до імпорту газу з Румунії з січня 2020 року.
Джерело: Марош Шефчович