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Факти / Україна

У громадському транспорті Києва не буде кондукторів – дата

З 1 жовтня громадський транспорт Києва працюватиме без кондукторів.

е-билет

З 1 жовтня кондукторів громадського транспорту Києва перепрофілюють у контролерів.

Читайте: Як користуватися єдиним електронним квитком на транспорті у Києві

Київпастранс потребує 600 контролерів, але з часом їх кількість може збільшитися.

З 31 жовтня київський міський транспорт переходить на використання електронного квитка – е-квитка.

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