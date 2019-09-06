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Факти / Україна / Суспільство

У Польщі вбили українку, злочинця розшукує поліція двох країн

Національна поліція спільно з польськими колегами шукають підозрюваного у вбивстві на території Польщі 26-річної мешканки Львівщини.

У Польщі вбили українку, злочинця розшукує поліція двох країн

30 серпня в польському місті Сохачев 26-річну мешканку Львівської області вбив громадянин України. Правоохоронці встановили особу причетного до злочину.

За інформацією польських колег, після злочину він виїхав на територію України.

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– Нині наші спільні зусилля спрямовані на встановлення місцеперебування та затримання підозрюваного у вбивстві. Злочинці повинні знати, що для поліцейських кримінальної поліції немає кордонів.

Скоїв тяжкий злочин в Польщі, і сховався в Україні – обов’язково будеш розшуканий та затриманий, – наголосив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Раніше Факти ICTV писали, що у Сумах 33-річний чоловік зґвалтував шестирічну дівчинку.

Джерело: Нацполіція

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