Віталій Туринок став новим головою Запорізької обласної державної адміністрації.
Нового голову Запорізької обласної державної адміністрації Віталія Туринка представили 6 вересня у приміщенні Запорізької облради.
На офіційне представлення нового очільника області прибув перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов.
Серед пріоритетів роботи, які озвучив 45-річний Туринок: боротьба з корупцією, будівництво мостів через Дніпро, ремонт доріг, вирішення екологічних проблем.
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Кандидатуру Туринка на пост голови Запорізької ОДА Кабінет міністрів України погодив 21 серпня.
Як повідомлялося, 11 червня президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього голову Запорізької ОДА Костянтина Бриля.