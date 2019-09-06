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Факти / Україна

Віталій Туринок – новий голова Запорізької ОДА

Віталій Туринок став новим головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Віталій Туринок – новий голова Запорізької ОДА

Нового голову Запорізької обласної державної адміністрації Віталія Туринка представили 6 вересня у приміщенні Запорізької облради.

На офіційне представлення нового очільника області прибув перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов.

Серед пріоритетів роботи, які озвучив 45-річний Туринок: боротьба з корупцією, будівництво мостів через Дніпро, ремонт доріг, вирішення екологічних проблем.

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Кандидатуру Туринка на пост голови Запорізької ОДА Кабінет міністрів України погодив 21 серпня.

Як повідомлялося, 11 червня президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього голову Запорізької ОДА Костянтина Бриля.

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