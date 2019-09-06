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Факти / Україна

Втрати на Донбасі: один військовий загинув, одного поранено

У зоні Операції об’єднаних сил спостерігається загострення – 5 вересня окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один військовий загинув, ще одного поранено.

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Бойовики обстрілювали українські позиції із забороненого Мінськими угодами озброєння, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

– За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення, – повідомляє штаб ООС.

Читайте: Найшвидша і найуспішніша операція за час війни – ЗСУ знищили базу бойовиків

Від початку доби ворог уже двічі порушив режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід – поблизу Павлополя та Водяного.

Нагадаємо, 4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС, загинув один військовий.

Джерело: ООС

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Війна на Донбасі: загинув військовий, ще один отримав поранення
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