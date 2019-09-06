До нового складу РНБО увійшли прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністр оборони Андрій Загороднюк та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. До її складу увійшли прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністр оборони Андрій Загороднюк та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Глава держави затвердив у персональному складі ради голову СБУ Івана Баканова, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та генпрокурора Руслана Рябошапку.

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У цьому ж указі президент виключив зі складу відомства екс-главу СБУ Василя Грицака, екс-прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, екс-міністра закордонних справ Павла Клімкіна, екс-генпрокурора Юрія Луценка, екс-голови парламенту Андрія Парубія, екс-міністра юстиції Павла Петренко і екс-голову Міноборони Степана Полторака.

Указ набирає чинності з 6 вересня.

Нагадаємо, 4 вересня Кабінет міністрів України на засіданні прийняв рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА.