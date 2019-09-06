У мобільному додатку Kyiv Smart City запустили платформу моніторингу якості повітря у столиці.

Тепер про рівень забруднення повітря у різних района Києва можна дізнатися в режимі онлайн за допомою додатку на смартфоні Kyiv Smart City.

Інформація про якість повітря у столиці відображена на інтерактивній мапі.

Цей сервіс доступний на порталі air.kyivsmartcity.com.

Наразі фахівці щоденно моніторять ситуацію на 10 локаціях, але планується розширення мережі вимірювальних станцій.

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Повітря аналізують за вісьмома показниками: формальдегід (CH₂O), діоксид азоту (NO₂), чадний газ (CO), кисень (O₂), вуглекислий газ (CO₂), температура повітря, вологість, атмосферний тиск.

Найчистішим вважається показник у 100 одиниць. Чим брудніше повітря, тим нижчий індекс.

Раніше Факти ICTV розповідали, як працює мобільний додаток Kyiv Smart City.

Джерело: Віталій Кличко