PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський помилував ув’язнених для обміну – адвокат

Президент Володимир Зеленський помилував ув’язнених, які братимуть участь в обміні між Україною і Росією.

Володимир Зеленський

Адвокат Валентин Рибін повідомив, що в пункт збору вже доставили майже всіх ув’язнених, які є у списку для обміну.

Щодо них вже є указ президента Володимира Зеленського про помилування.

За його словами, виконані майже всі зобов’язання, які були досягнуті під час переговорів між Україною і РФ.

Читайте: Підходимо до фіналу: Путін про обмін полоненими між РФ і Україною

Він додав, що на момент запису повідомлення в одному з СІЗО України перебував ув’язнений, якого не доставили в пункт збору.

Його ім’я Рибін не назвав.

До слова, в російських ЗМІ повідомили, що обмін ув’язненими між Україною і РФ повинен відбутися 7 вересня.

Джерело: Валентин Рибін

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Виключив Гройсмана та Парубія: Зеленський затвердив новий склад РНБО
Виключив Гройсмана та Парубія: Зеленський затвердив новий склад РНБО
Легалізація зброї в Україні – Зеленський відповів на петицію
Легалізація зброї в Україні – Зеленський відповів на петицію
Полонені моряки
У РФ назвали нову дату обміну. Сенцов є в списку – ЗМІ
Володимир Зеленський
Говорили про підтримку України – Зеленський зустрівся з сенаторами США
Влада народу. Люди подаватимуть законопроекти до парламенту
Влада народу. Люди подаватимуть законопроекти до парламенту
Цемаха можуть обміняти на Сенцова – РосЗМІ
Цемаха можуть обміняти на Сенцова – РосЗМІ
Володимир Зеленський
Ветування закону про Пласт: Зеленський назвав причини
Чому Цемаха звільнили з-під варти та до чого тут Путін
Чому Цемаха звільнили з-під варти та до чого тут Путін
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка