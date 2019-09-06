Президент Володимир Зеленський помилував ув’язнених, які братимуть участь в обміні між Україною і Росією.

Адвокат Валентин Рибін повідомив, що в пункт збору вже доставили майже всіх ув’язнених, які є у списку для обміну.

Щодо них вже є указ президента Володимира Зеленського про помилування.

За його словами, виконані майже всі зобов’язання, які були досягнуті під час переговорів між Україною і РФ.

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Він додав, що на момент запису повідомлення в одному з СІЗО України перебував ув’язнений, якого не доставили в пункт збору.

Його ім’я Рибін не назвав.

До слова, в російських ЗМІ повідомили, що обмін ув’язненими між Україною і РФ повинен відбутися 7 вересня.

Джерело: Валентин Рибін