Дмитро Разумков згоден направити до Венеційської комісії законопроекти щодо внесення змін до Конституції України, ініційовані президентом.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що готовий направити до Венеційської комісії президентські законопроекти.
– Якщо ми говоримо про Венеційську комісію, то одне іншому не заважає: ми направляємо законопроекти до Конституційного Суду, але після цього ми теж готові направити їх до комісії, щоб вона дала свій висновок.
Це нормальна практика. Я не бачу в цьому проблеми, – наголосив Разумков.
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3 вересня Верховна Рада направила на висновок до Конституційного Суду 7 законопроектів, внесених президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів України.