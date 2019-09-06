PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зміни до Конституції: Разумков згоден на оцінку Венеціанської комісії

Дмитро Разумков згоден направити до Венеційської комісії законопроекти щодо внесення змін до Конституції України, ініційовані президентом.

Зміни до Конституції: Разумков згоден на оцінку Венеціанської комісії

Голова Верховної Ради  Дмитро Разумков заявив, що готовий направити до Венеційської комісії президентські законопроекти.

– Якщо ми говоримо про Венеційську комісію, то одне іншому не заважає: ми направляємо законопроекти до Конституційного Суду, але після цього ми теж готові направити їх до комісії, щоб вона дала свій висновок.

Це нормальна практика. Я не бачу в цьому проблеми, – наголосив Разумков.

Читайте: Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності (СПИСОК)

3 вересня  Верховна Рада направила на висновок до Конституційного Суду 7 законопроектів, внесених президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатів України.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Руслан Стефанчук
Завдання номер один – розробити абсолютно новий регламент Ради – Стефанчук
Олена Танасевич
Антикорупційний суд: все, що потрібно знати
ирина верещук
Ірина Верещук може стати представником Кабміну в Раді – що про неї відомо
верховна рада
19 років намагань, 9 дозволів КСУ. Як ВР йшла до скасування депутатської недоторканності
Верховна Рада
Законопроект про зменшення кількості нардепів направили до КСУ
Верховна Рада
500 законопроектів – Арахамія про плани Ради до кінця 2019 року
Верховна Рада
Верховна Рада скасувала недоторканність: у залі Зеленський і Гончарук (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Депутатську недоторканність скасували без порушень – Разумков
Депутатську недоторканність скасували без порушень – Разумков
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка