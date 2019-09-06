Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що готовий направити до Венеційської комісії президентські законопроекти.

– Якщо ми говоримо про Венеційську комісію, то одне іншому не заважає: ми направляємо законопроекти до Конституційного Суду, але після цього ми теж готові направити їх до комісії, щоб вона дала свій висновок.

Це нормальна практика. Я не бачу в цьому проблеми, – наголосив Разумков.